A curiosa 'cábula' de Patrícia Morais para defender os penáltis frente ao Famalicão

O Sp. Braga venceu o Famalicão no. Depois do empate no tempo regulamentar (1-1), a partida teve de ser decidida nos penáltis e aí as bracarenses levaram a melhor (4-5), principalmente porque Patrícia Morais tinha a lição bem estudada. Na garrafa que levou para a baliza, tinha várias anotações sobre as jogadoras do Famalicão. A verdade é que resultou… A guarda-redes portuguesa acertou o lado em quatro ocasiões e defendeu o penálti decisivo, que depois permitiu a Carolina Rocha dar a vitória às bracarenses [Vídeo Canal 11]