Sp. Braga vence Famalicão e fica em terceiro na Supertaça Feminina

O Sp. Braga venceu o Famalicão (5-4) no desempate por penáltis, depois da igualdade do marcador no tempo regulamentar (1-1), e ficou em terceiro lugar na Supertaça Feminina.Na sequência de um livre, Melisa Hasanbegovic (11’) introduziu a bola na própria baliza e inaugurou o marcador para o Famalicão. Na segunda parte, Joline (63’) empatou para as bracarenses e levou o jogo para o desempate por penáltis.