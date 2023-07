A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de Sub-19 aterrou esta segunda-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. À chegada, Hugo Félix, o capitão das quinas, analisou a prestação da equipa no Europeu da categoria e a derrota para a Itália na final (1-0) , além de ter comentado as últimas notícias que dão conta do interesse do Benfica no irmão, João Félix.