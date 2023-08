A incrível jogada desenhada por equipa sueca que vai levar IFAB a rever Leis do Jogo

A carregar o vídeo ...

Provavelmente o leitor nunca ouviu falar do Torns IF - não é 'grave' mas saiba que esta modesta equipa sueca, que atua na terceira divisão do país nórdico, conseguiu a proeza de, com uma ideia 'maluca', obrigar o IFAB a avançar para a análise de uma possível revisão da forma como a lei do fora de jogo está escrita. Tudo porque, com uma imaginação incrível, os suecos conseguiram encontrar uma forma para contorná-la. Tudo começa num vídeo partilhado a 16 de agosto na rede social X, com a descrição "o Torns IF desenvolveu um engenhoso método para criar situações de um para um com o guarda-redes. É baseado numa regra presente na página 93 das Leis do Jogo, onde se pode ler que 'o primeiro ponto de contacto da jogada ou toque na bola' deve ser utilizado para julgar uma fora de jogo".