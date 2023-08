Incrível: equipa sueca descobriu forma de contornar fora de jogo e 'obriga' IFAB a rever Leis do Jogo

Torns IF have developed an ingenious method to create one-on-ones with the goalkeeper. It's based on a rule found on page 93 in the Laws of the Game stating that “The first point of contact of the ‘play’ or ‘touch’ of the ball” should be used when judging offside. Groundbreaking. pic.twitter.com/0IcCcT6DRF — Torns IF (@TornsIF1965) August 16, 2023

Torn: We appreciate that you will consider reviewing the wording of Law 11.



We agree that our example is a theoretical situation, but similar things (although not as extreme) have indeed happened at the highest level. Here is one beautiful example: pic.twitter.com/a7ViIHwbG5 — Torns IF (@TornsIF1965) August 23, 2023

Provavelmente o leitor nunca ouviu falar do Torns IF - não é 'grave', porque quem escreve este artigo... também não. Mas saiba que esta modesta equipa sueca, que atua na terceira divisão do país nórdico, conseguiu a proeza de, com uma ideia 'maluca', obrigar o IFAB a avançar para a análise de uma possível revisão da forma como a lei do fora de jogo está escrita. Tudo porque, com uma imaginação incrível, os suecos conseguiram encontrar uma forma para contorná-la.Tudo começa num vídeo partilhado a 16 de agosto na rede social X, com a descrição "o Torns IF desenvolveu um engenhoso método para criar situações de um para um com o guarda-redes. É baseado numa regra presente na página 93 das Leis do Jogo, onde se pode ler que 'o primeiro ponto de contacto da jogada ou toque na bola' deve ser utilizado para julgar uma fora de jogo".Nesse clipe, que pode ver no 'tweet' abaixo e no vídeo acima, o treinador explica a jogada e coloca-a em prática. Adam Olafsson, o "jogador mais dotado tecnicamente" do plantel, recebe a bola e 'cola-a' no pé, isto enquanto um colega está atrás de si. Com a bola ainda 'colada', o mesmo colega avança e fica largamente em fora de jogo. Nesse momento, Olafsson solta a bola - sem fazer um novo toque, pois o que contaria seria o primeiro, quando recebe a bola - coloca-a no companheiro, que ao abrigo da interpretação feita não estaria em fora de jogo.Com a jogada filmada, o Torns IF decidiu então avançar para o contacto direto com o IFAB, de forma a ter "uma confirmação de que a jogada estava de acordo com as regras e não seria fora de jogo". Na rede social X, esta quarta-feira, partilhou o conteúdo dessa troca de correspondências, nas quais o IFAB considera que esta visão é "divertida e interessante", ainda que esclareça que "balançar" e "passar" são duas jogadas distintas e, dessa forma, a jogada seria irregular. Contudo, na mesma troca, o IFAB assume a necessidade de rever a forma como a lei está escrita.As mensagens trocadas, partilhadas pelo clube nas redes sociais, seguem abaixo:IFAB: "Em termos do espírito da Lei, isto é obviamente fora de jogo e, em termos da Lei em concreto, o 'balançar' da bola no pé é uma jogada diferente do momento que dá à bola impulso para se mover"Torn: "É justo, concordamos que podem ser duas jogadas distintas. Ainda assim, este tipo de passe pode durar um segundo, já que a bola está em contacto direto com o pé. Em que momento deve então ser considerado o primeiro ponto de contacto?"IFAB: "Como em todos os aspetos das Leis do Jogo, nem todos os cenários podem ser elencados e é por isso que o 'espírito' e a 'intenção' da Lei têm de ser aplicados. Neste caso, o jogador está em fora de jogo quando a bola começa a sua 'viagem'."Torn: "Mas este cenário está listado nas regras. E como definem o início da 'viagem' da bola? É quando o passe começa, isto é quando o pé (e a bola) começam a mover-se em frente ou quando a bola é solta do pé?"IFAB: "O início do percurso da bola é quando os movimentos/ações do pé dão energia à bola para se afastar do pé."Torn: "Concluíndo, para um passe normal o primeiro ponto de contacto deve ser considerado; para um passe prolongado o movimento/ação do pé que dá energia à bola para mover-se deve ser considerado. Não é a mesma coisa que o último ponto de contacto?"IFAB: "As vossas conclusões estão corretas. Vamos rever a necessidade de alterar a forma como temos escrita a Lei 11, à luz dessa situação teórica"Torn: "Apreciamos o facto de considerarem essa revisão. Aceitamos que se trate de um exemplo teórico, mas situações similares aconteceram (ainda que não tão extremas) ao alto nível"