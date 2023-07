A reação insólita de Speed ao golo de Messi: vestiu camisola do argentino por baixo... de uma de Ronaldo

A carregar o vídeo ...

O famoso YouTuber IShowSpeed marcou, nas últimas horas, presença na estreia de Messi pelo Inter Miami noLockhart Stadium, e a sua reação ao golo do astro argentino já se tornou viral. O influenciador estava equipado com uma camisola de Portugal com o nome de Cristiano Ronaldo e, ao ver o livre direto de Messi a entrar na baliza, tirou o equipamento da Seleção Nacional. Por baixo, tinha uma camisola do clube norte-americano... e do craque argentino. (: Twitter)