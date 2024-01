A carregar o vídeo ...

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou (1-1) contra o Novorizontino, para a 1ª jornada do Paulistão. Raphael Veiga inaugurou o marcador (62’) para o Verdão. O balde de água fria surgiu no último suspiro, quando o Novorizontino empatou por Willian Farias (90’+6). No final do encontro, o treinador português sublinhou que a sua equipa ainda está a 'aquecer os motores' [Vídeo ESPN]