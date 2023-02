Aconteceu história no futebol: árbitro explicou decisão tomada no sistema sonoro do estádio após ir ao VAR

A carregar o vídeo ...

Ma Ning dirigiu a vitória do Al Ahly sobre o Auckland, por 3-0, no Mundial de Clubes, e entrou para a história do futebol. O árbitro chinês foi o primeiro a explicar uma decisão em direto, para todo o estádio ouvir através do sistema de som, assim como os espectadores da transmissão televisiva, após consultar o VAR. Inicialmente, o juiz havia apontado para a marca de penálti. Após auxílio das imagens, percebeu que a falta foi fora da área e o amarelo passou a vermelho direto ao defesa da Oceânia.