Ambiente de cortar à faca: Osimhen deixa companheiros do Nápoles 'pendurados' na chegada ao estágio

É caso para dizer que o ambiente no Nápoles está de cortar à faca. Depois de ter discutido com o treinador e de ter sido alvo de chacota pelo próprio clube após falhar um penálti , Osimhen parece disposto a fazer de tudo para mostrar o seu descontentamento. Hoje, à chegada ao estágio algumas horas antes do jogo com a Udinese (19h45), o avançado nigeriano passou ao lado de alguns companheiros... e ignorou-os. (: Twitter)