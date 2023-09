Bronca em Itália: Osimhen pondera processar Nápoles por causa de vídeo publicado no TikTok do clube

Após uma temporada de sonho para o Nápoles e para Victor Osimhen, tudo parece ter mudado no seio do atual campeão italiano. Depois de no fim de semana o avançado se ter desentendido com Rudi García ao ser substituído - a situação ficaria remediada com um pedido de desculpas -, agora parece ter chegado definitivamente a gota de água para o dianteiro nigeriano. Em causa está um vídeo partilhado no TikTok oficial do clube, no qual o avançado é alvo de chacota por causa de um penálti falhado. Isto, repetimos, na conta oficial do clube napolitano. O vídeo viria a ser apagado, mas o dano estava feito.Pouco depois chegaria a primeira posição pública do avançado, pela mão do empresário Roberto Calenda, numa declaração bastante forte. "O que aconteceu hoje na página oficial do Nápoles no TikTok é inaceitável. Um vídeo a gozar com o Victor foi colocado no ar e, pouco depois, apagado. Um facto muito sério, que causa muitos danos ao jogador e que se junta ao tratamento que lhe tem sido dado nos últimos dias, entre julgamentos na imprensa até notícias falsas. Reservamo-nos no direito de agir legalmente ou de qualquer outra forma para proteger o Victor", garantiu o agente do jogador.Tudo isto surge depois de uma temporada 2022/23 na qual Osimhen foi estrela no título da Serie A, com 26 golos. Atualmente com contrato até junho de 2025, o avançado de 24 anos foi alvo de várias propostas no verão, mas todas foram recusadas. Uma situação que pode mudar em breve caso a história de amor entre clube e jogador chegue mesmo ao final...