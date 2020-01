Andraz Sporar: os melhores momentos do avançado esloveno apontado ao Sporting

A carregar o vídeo ...

Andraz Sporar, avançado esloveno do Slovan Bratislava, tem sido um dos nomes apontados ao ataque do Sporting neste mercado de transferências. O ponta-de-lança de 25 anos já marcou 29 golos em 30 partidas realizadas esta temporada, sendo atualmente o segundo melhor marcador da Liga Europa, com cinco golos apontados, a par de Bruno Fernandes e El Haddadi, avançado do Sevilha. Apenas Alfredo Morelos, avançado do Rangers, tem mais (6). [Vídeo: Twitter]