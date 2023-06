António Oliveira 'provoca' Flamengo... e redime-se: «Benfica, FC Porto e Sporting também são beneficiados»

A carregar o vídeo ...

O Cuiabá, de António Oliveira, foi na madrugada desta terça-feira derrotado na visita ao terreno do Vasco da Gama pela margem mínima (1-0) , com um golo de penálti - cobrado por Jair, aos 77 minutos - que gerou muitos protestos. Durante a partida, o treinador português 'provocou' o Flamengo, referindo que se fosse contra o mengão, o penálti em questão nunca teria sido assinalado. Ora, já após o apito final e depois de ter visto as imagens, o técnico pediu desculpa e explicou o seu comentário. (: TNT Sports Brasil)