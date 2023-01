A carregar o vídeo ...

Gareth Bale, que nos últimos dias se despediu dos relvados aos 33 anos , assumiu, em entrevista à ESPN, que nunca entendeu os assobios de que era alvo no Santiago Bernabéu quando ainda atuava no Real Madrid, frisando que é algo que faz com que os jogadores "percam a confiança". (: ESPN)