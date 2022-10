A carregar o vídeo ...

O Benfica recebeu e bateu esta sexta-feira a Ovarense por 97-72 , em jogo da 6.ª jornada da Liga Betclic. A equipa de Ovar chegou à Luz com cinco vitórias em outros tantos jogos e sofreu o primeiro desaire no campeonato esta época. Veja os melhores momentos do jogo. [Vídeo: FPB TV]