Brasileiros acusam De Paul de simulação: queixou-se da cara após toque no peito e conseguiu expulsão de Joelinton

Além dos confrontos nas bancadas e dos vários momentos de tensão, o Brasil-Argentina (0-1) desta madrugada ficou também marcado pela expulsão controversa de Joelinton aos 81 minutos. O médio foi puxado ostensivamente por De Paul e acabou por responder, empurrando o peito do jogador do argentino, que caiu no chão a queixar-se da cara. Ora, após analisar o lance, o árbitro da partida entendeu que este era merecedor de vermelho direto. (: Twitter)