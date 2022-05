Carlos Carvalhal despede-se do Sp. Braga: «Ter realizado tudo isto no meu clube do coração marca-me profundamente»

A carregar o vídeo ...

Carlos Carvalhal cessou funções no Sp. Braga esta segunda-feira , tal como revelou o clube em comunicado oficial. Num vídeo de despedida, onde aparece lado a lado com o presidente António Salvador, o treinador português deixou agradecimentos a toda a estrutura dos minhotos, referindo que ter alcançado tanto no seu "clube do coração" é algo que o "marca profundamente". (: Sp. Braga)