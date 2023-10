Choque de cabeças arrepiante no Cuiabá-Cruzeiro: Uendel e William foram substituídos de imediato

A carregar o vídeo ...

O empate deste domingo entre o Cuiabá de António Oliveira e o Cruzeiro (0-0) , para o Brasileirão, ficou marcado por um lance arrepiante à passagem dos 28 minutos, quando Uendel e William ficaram muito maltratados após um choque de cabeças ao disputarem um lance no ar. Os dois jogadores foram substituídos, mas o primeiro precisou mesmo de ser transportado para o hospital. Os exames, informou o Cuiabá, foram positivos: "Uendel encontra-se consciente e com quadro de saúde estável", pode ler-se na publicação do clube nas redes sociais. (: Twitter/Globo Esporte)