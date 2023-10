Cuiabá de António Oliveira empata com o Cruzeiro no Brasileirão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, empatou este sábado a zero com o Cruzeiro, na 26.ª jornada do Brasileirão, somando o segundo jogo consecutivo a pontuar.

Depois de ter regressado às vitórias na ronda anterior, diante do Fluminense, a equipa de António Oliveira não foi além de um empate em casa e é 11.º no campeonato, com 33 pontos.

O Cruzeiro está dois lugares abaixo, com menos dois pontos, numa classificação que é liderada pelo Botafogo, que despediu o também português Bruno Lage há menos de duas semanas.