Com direito a receção (e incentivo) do Presidente da República: assim foi a chegada da Seleção Nacional a Lisboa

A Seleção Nacional regressou esta segunda-feira de manhã a Portugal, depois da eliminação do Euro'2020 aos pés da Bélgica , tendo sido recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - que deixou palavras de ânimo -, e pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na Cidade do Futebol. Os jogadores e os restantes elementos que integraram a delegação lusa no Europeu realizaram depois os habituais testes à Covid-19 e testaram todos negativo, informou a FPF.