«Conseguiu mudar o Benfica»: Gonçalo Guedes deixa mensagem de apoio a Luís Filipe Vieira

Gonçalo Guedes é um dos antigos jogadores do Benfica que integram a Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira às eleições do clube, agendadas para quarta-feira. O internacional português de 23 anos, formado no Seixal e que joga atualmente no Valencia, deixou uma mensagem de apoio ao atual presidente das águias e destacou o trabalho realizado nos últimos anos. [Vídeo: Facebook]