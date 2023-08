A carregar o vídeo ...

O PSG partilhou, esta quinta-feira, algumas imagens do adeus de Neymar ao clube. O brasileiro, que já foi oficializado no Al Hilal de Jorge Jesus , esteve no centro de treinos da equipa parisiense e não escapou ao túnel de calduços depois de se despedir dos companheiros e restantes elementos, com especial destaque para os abraços a Luís Campos e... Mbappé. (: PSG)