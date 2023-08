Oficial: Neymar é reforço do Al Hilal de Jorge Jesus

É oficial! O Al Hilal, de Jorge Jesus, anunciou esta terça-feira a contratação de Neymar. O internacional brasileiro, de 31 anos, muda-se assim para a Arábia Saudita ao fim de cinco anos no PSG.Apesar de não terem sido divulgados valores, a imprensa francesa avança que o PSG vai receber 80 milhões de euros, mais variáveis, pela transferência. Destaque ainda para algumas das regalias que o contrato do brasileiro contempla , como um avião privado e uma casa com vários empregados.Além disso, Neymar vai ainda receber 80 mil euros por cada vitória do Al Hilal e ainda 500 mil euros por cada publicação nas redes sociais a promover a Arábia Saudita.Recorde-se que, em 2017, Neymar trocou o Barcelona pelo PSG a troco de 222 milhões de euros, naquela que até ao dia de hoje continua a ser a transferência mais cara da história do futebol.