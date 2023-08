Do avião privado ao prémio por cada vitória: revelados detalhes do contrato de Neymar com o Al Hilal

Neymar já tem acordo com o Al Hilal, de Jorge Jesus, faltando apenas acertar os últimos detalhes do negócio nas próximas horas, de acordo com o 'L'Équipe'. Alguns detalhes do contrato do internacional brasileiro foram revelados esta segunda-feira pelo 'Footmercato', que avançou ainda que o PSG vai receber 80 milhões de euros, mais variáveis, pela saída do jogador, de 31 anos, para a Arábia Saudita.Os principais destaques do vínculo de Neymar ao clube saudita são o facto de o avançado ter à sua disposição um avião privado e ainda uma casa grande com vários empregados. Para além disso, Neymar vai ainda receber 80 mil euros por cada vitória do Al Hilal e ainda 500 mil euros por cada publicação nas redes sociais a promover a Arábia Saudita.