A carregar o vídeo ...

Depois de ter sido notícia há dois meses pela forma como saiu do terreno de jogo numa partida na qual marcou dois golos, Julian Draxler volta a ser destaque esta semana, mas agora por algo bem mais positivo. Esta quinta-feira, diante do Al Markhiya, o alemão fez o 4-1 final favorável ao Al Ahli de Pepa, com uma finalização cheia de classe.