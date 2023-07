«É melhor nem nos aparecer à frente»: as duras palavras do treinador do Wrexham para guarda-redes do Man. United

A carregar o vídeo ...

Phil Parkinson, treinador do Wrexham, estava visivelmente indignado depois do particular da última madrugada com o Manchester United, na Califórnia, que ficou marcado pela grave lesão de Paul Mullin, num choque com Bishop, o guardião dos red devils . A estrela do clube galês saiu de campo em grandes dificuldades, com um pulmão perfurado e com oxigénio. "Para ser honesto, estou furioso. Foi desajeitado e imprudente num jogo de pré-temporada e não estou nada feliz com isso. Não vi o guarda-redes e provavelmente é melhor nem nos aparecer à frente por enquanto, porque não estamos muito felizes", atirou Phil Parkinson. (: Twitter/Beanyman Sports)