E por falar em telemóveis no VAR: árbitro do LAFC-Monterrey utilizou aparelho... do século passado

Algumas horas depois da polémica no FC Porto-Arouca (1-1) , onde a equipa de arbitragem ficou impossibilitada de consultar as imagens televisivas no VAR no momento de analisar o lance do primeiro penálti sobre Taremi - e que levou o árbitro Miguel Nogueira a contactar o VAR por telemóvel -,traz-lhe um caso semelhante que partilhámos no mês passado e que aconteceu no encontro da Leagues Cup entre LAFC e Monterrey. Nesse, o juiz acabou por comunicar com o VAR utilizando... um telefone do século passado, cena que até foi alvo de chacota por parte dos comentadores mexicanos. (: Twitter)