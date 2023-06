Enorme ovação a Di María e outros campeões do Mundo na despedida de Maxi Rodríguez

A carregar o vídeo ...

O Estádio Marcelo Bielsa, em Rosario, casa do Newell's Old Boys, recebe esta noite um jogo de homenagem a Maxi Rodríguez, que marca a despedida do médio de 42 anos. Apesar de Maxi ser a estrela da ocasião, um dos momentos altos da festa foi quando o 'speaker' chamou ao relvado três campeões do Mundo pela Argentina no Qatar: Di María, que antes da festa foi questionado sobre o Benfica... e respondeu com sorrisos ; Leandro Paredes, que 'revelou' o novo treinador do PSG ; e ainda o selecionador Lionel Scaloni. [Vídeo: Twitter ESPN]