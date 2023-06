Leandro Paredes 'revela' novo treinador do PSG

O Paris Saint-Germain ainda não oficializou a saída de Christophe Galtier do comando técnico mas um dos jogadores do plantel do clube da capital francesa acaba de 'confirmar' qual será o novo treinador."Agrada-me muito a ideia de que Luis Enrique seja o novo treinador do Paris Saint-Germain. A minha primeira opção será seguramente ficar em Paris e estou muito entusiasmado por treinar com ele", disse Leandro Paredes à ESPN da Argentina.As palavras do médio surgiram à margem do jogo de homenagem ao ex-internacional argentino Maxi Rodríguez.