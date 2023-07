A carregar o vídeo ...

O plantel do Sporting regressou este sábado ao trabalho em Lagos depois da folga gozada ontem, sexta-feira, numa sessão que contou com sorrisos e boa disposição. Veja as imagens do treino, onde Diomande e Quaresma foram integrados. St. Juste, a recuperar de lesão, continua a ser o único ausente.