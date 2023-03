A carregar o vídeo ...

No domingo, o autocarro que transportava a equipa do Sp. Pombal para o jogo em Peniche avariou em plena A8. Apesar do contratempo, o momento não tirou a boa disposição aos jogadores e ao treinador, Pedro Solá, que fez o 'diagnóstico' ao veículo de uma forma curiosa. O técnico teve, inclusive, de improvisar e dar palestra pré-jogo em plena berma