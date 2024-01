Euforia dos adeptos na saída de Mourinho do centro de treinos da Roma: «Obrigado por tudo»

A carregar o vídeo ...

Jose Mourinho saiu há minutos do centro de treinos da Roma, em Trigoria, onde fez questão de se despedir de todos os funcionários do clube . Já dentro do carro, o treinador português - que foi despedido esta manhã - foi 'engolido' pelos adeptos que o aguardavam e que se despediram com cânticos e agradecimentos: "gostamos de ti" ou "obrigado mister" foram algumas das palavras ouvidas, às quais Mourinho respondeu com um "obrigado por tudo" [Vídeo Corriere dello Sport]