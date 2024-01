Mourinho foi ao centro de treinos da Roma e cá fora voaram panfletos: «Porco Friedkin»

Trigoria blindata, #Mourinho è ancora dentro il centro sportivo insieme al suo staff. Alcuni giocatori sono dentro e stanno salutando il tecnico, Mancini uno di questi.



Allenamento spostato nel pomeriggio aspettando il via libera per #DeRossi.

A imprensa italiana avança que José Mourinho esteve esta manhã em Trigoria, o centro de treinos da Roma, tendo feito questão de se despedir de todos os funcionários do clube.A 'Sky Sport Italia' diz que houve momentos de emoção, pois o português criou uma boa relação com todos no período em que esteve nos giallorossi.A 'Gazzetta dello Sport' acrescenta que depois o treinador foi recolher e tratar da transferência dos seus bens pessoais.Entretanto, o desportivo cor de rosa adianta que no exterior estão posicionados três carros da polícia. Para já o ambiente é calmo, mas o clube parece querer prevenir eventuais protestos, uma vez que Mourinho era um treinador muito acarinhado pelos adeptos.Foram atirados panfletos onde se lê "Porco Friedkin" e "Friedkin vai-te embora", referindo-se aos donos da Roma, que tomaram a decisão de despedir o treinador.Mourinho deixou o local há poucos minutos, juntamente com a sua equipa técnica. Aos adeptos que o cumprimentaram disse "obrigado por estes dois anos".