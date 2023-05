A carregar o vídeo ...

O tão desejado regresso do Belenenses aos campeonatos profissionais, cinco anos depois da queda à última distrital, está mesmo ali: o Belenenses tem hoje, na receção à Sanjoanense, o segundo ‘match point’ e só precisa de um ponto para garantir a subida ao segundo escalão. No Restelo, a festa fez-se notar antes do arranque da partida. Siga tudo aqui