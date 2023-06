Ex-jogador do Liverpool testemunhou esfaqueamentos em França: «Só me diziam 'fuja, fuja'»

A carregar o vídeo ...

Anthony Le Tallec, ex-jogador do Liverpool, relatou no seu Instagram ter testemunhado o ataque que ocorreu esta manhã num parque à beira do lago na cidade de Annecy, França: pelo menos oito crianças e um adulto ficaram feridos na sequência dos esfaqueamentos . "Estava a correr à beira do lago e vi dezenas de pessoas a correr no sentido contrário e perguntei o que se passava. Disseram-me 'fuja, fuja. Há alguém a esfaquear toda a gente que está ao pé do lago. Esfaqueou crianças. Fuja!'. Fui apanhado de surpresa e continuei em frente. Entao vejo o tipo à minha frente, a ser perseguido por 5 ou 10 polícias que não o estavam a conseguir apanhar. Ao ver aquilo afastei-me", relata, assumindo depois ter visto várias "crianças feridas". "É horrível", relatou