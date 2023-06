Pelo menos oito crianças esfaqueadas num parque infantil em França

Pelo menos oito crianças e um adulto ficaram feridos num ataque à faca num parque infantil na cidade francesa de Annecy, esta quinta-feira. O agressor, de nacionalidade síria, foi detido no local, informa o francês 'Le Dauphine'.As crianças tinham cerca de três anos, informa a polícia de França, citada pela Reuters. A imprensa local informa que três dos menores atacados estão em estado crítico.Segundo fonte policial, citada pelo 'Le figaro', o atacante é um requerente de asílio e foi detido "graças à intervenção muito rápida da polícia", segundo publicou no Twitter o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin.O Presidente francês, Emmanuel Macron, repudiou entretanto, o ataque de "absoluta covardia", que deixa a "nação [francesa] em choque". "Os nossos pensamentos estão com eles, as suas famílias e os serviços de emergência mobilizados", escreveu no Twitter.