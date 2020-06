A carregar o vídeo ...

Fernando Gomes é um dos nomes da lisa de Pinto da Costa nestas eleições do FC Porto - o até aqui responsável pelo scouting dos azuis e brancos surge como um dos vogais à direção, sendo que irá ficar encarregue do futebol de formação - e, este domingo, depois de votar no Dragão Arena, falou aos jornalistas