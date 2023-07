A carregar o vídeo ...

Francisco Neto reconheceu que a derrota de Portugal no primeiro jogo do Mundial feminino frente à Holanda, por 1-0 , fez com que a margem de erro da sua equipa passasse a ser mais reduzida daqui para a frente, e frisou que a Seleção Nacional quer começar a corrigir esse resultado já na quinta-feira, pelas 8h30, diante do Vietname.