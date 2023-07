há 2 horas 07:21

Francisco Neto: «Temos as nossas armas, a nossa ambição e o nosso coração»

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Holanda, em Dunedin, palco do encontro de hoje, o selecionador Francisco Neto deixou claro que, mais do que participar, Portugal quer competir. "É bom estar cá, é bom participar, mas será melhor competir. E é isso que nós queremos. Nós queremos ser competitivos, organizados. E, aquilo que diz a história desta equipa é que tem partido sempre abaixo das outras no ranking e não foi por isso que não conseguimos atingir os nossos objetivos", frisou.



O técnico sublinhou ainda respeitar todos os adversários, nomeadamente a mais experiente Holanda, mas garantiu que vai dar tudo: "Temos as nossas armas, a nossa ambição e o nosso coração. É isso que temos de meter no campo amanhã [hoje]".