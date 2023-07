Francisco Neto: «Houve momentos em que estivemos por cima e criámos intranquilidade»

Francisco Neto, o selecionador nacional, mostrou-se orgulhoso da equipa depois da derrota com a Holanda, por 1-0, na estreia no Mundial feminino. O treinador, em declarações à SportTV, lembra que as holandesas são uma das melhores equipas do Mundo e diz que houve momentos em que Portugal esteve por cima."Não. Não sinto que tenham entrado ansiosas. Saio com uma sensação de muito orgulho por elas, pelo que mostraram. Mostraram o porquê de se terem qualificado. A forma competitiva como disputam os jogos, sabendo que é um Mundial e que estamos a jogar contra uma das melhores equipas do mundo. Tivemos de sofrer, mas houve momentos em que estivemos por cima e criámos intranquilidade. Numa situação de bola parada acabámos por sofrer o golo, porque de resto há provavelmente uma situação de perigo para a Holanda"."Não concordo. Tivemos dificuldades em tirar a bola da zona de pressão, por mérito da Holanda. Pressionaram-nos muito. Não vou comentar as inúmeras situações em que podíamos ter saído mas a pressão mais agressiva não permitiu. Independentemente disso, é o jogo, temos de crescer e perceber onde não estivemos tão bem"."Não compromete a passagem, há mais dois jogos, mas também não garantiria se o resultado fosse outro. Entrar a pontuar seria sempre muito melhor, mas o que há em jogo é o que depende só de nós. Temos mais dois jogos e acredito que se formos competitivos vamos chegar ao último dia a depender só de nós".