Ibrahimovic e o dia da maior provocação a Guardiola: «Queres brincar com o fogo? Vou queimar-te...»

Zlatan Ibrahimovic recordou, numa entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, o dia em que se desentendeu com Guardiola , quando ambos representavam o Barcelona. É caso para dizer que o avançado sueco não guarda boas recordações do treinador espanhol... "Ele sentiu-se ofendido por eu dizer que precisava de mais espaço [na equipa] e por lhe dizer a maneira como queria jogar. Fui um grande investimento. Levei o c... do meu Ferrari para o jogo. Sabia que ia criar outra situação. Estaciono o carro à frente do escritório dele. Se me provocas, eu também te provoco. Queres brincar com o fogo, eu trago-te fogo. Mas vou queimar-te", lembrou Ibrahimovic. (: X/Piers Morgan Uncensored)