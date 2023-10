Ibrahimovic recorda 'guerra' com Guardiola: «Claro que levei o c... do meu Ferrari»

Zlatan Ibrahimovic concedeu uma entrevista a Piers Morgan onde, igual a si próprio, abordou alguns temas relacionados ao mundo do futebol (e não só) de forma... algo polémica. Do papel de vilão num filme de James Bond ao desentendimento com Pep Guardiola, é caso para dizer que o antigo avançado, que colocou um ponto final na carreira em junho deste ano , não deixou nada por dizer."A primeira vez que me encontrei com Pep Guardiola, ele disse-me: 'Lembra-te que os jogadores aqui não vêm com Ferraris'. O que é que eu fiz? Claro, levei o c... do meu Ferrari", começou por referir o sueco, antes de recordar Mino Raiola, o seu agente de sempre que morreu em abril do ano passado. "Foi uma grande perda. Não era só o meu agente, era tudo para mim. Ainda sinto a falta dele. Todos sentimos".Num registo mais descontraído, Ibrahimovic foi ainda confrontado com um dilema: futebol ou sexo? "Sexo é melhor que futebol. Qualquer um que pense de maneira diferente, tem um problema e devia procurar ajuda", assegurou, acrescentando: "Quando digo que sou Deus, pensam que estou a brincar? Não estou".O ex-jogador, de 42 anos, foi também 'desafiado' a participar num filme com James Bond. A resposta, claro, não desiludiu: "Destruiria o James Bond, mas sou muito caro. Não trabalho à borla", rematou.Refira-se que a entrevista de Zlatan Ibrahimovic a Piers Morgan é lançada na íntegra na quinta-feira.