Ibrahimovic despede-se do futebol com mensagem emotiva: «Foi uma jornada maravilhosa»

Zlatan Ibrahimovic pendurou as chuteiras, depois de uma época marcada por lesões no Milan, e nas redes sociais deixou uma mensagem de despedida. O avançado sueco, de 41 anos, recordou o percurso futebolístico e não esqueceu Mino Raiola, o seu empresário, falecido em abril do ano passado, aos 54 anos."Começou com um sonho. Um sonho que passou de impossível a possível.Nasci em Malmö. Cresci em Amesterdão. Tornei-me experiente em Turim. Tornei-me num leão em Barcelona. Fui criado em Milão e adquiri novas perspetivas em Paris. Ganhei resistência em Manchester e diverti-me em Los Angeles. E finalmente encontrei paz na minha nova casa, em Milão.Fui feito por vocês. E o legado que espero deixar são todos os novos Zlatans feitos por mim. Todos os que têm coração de leão. Todos os que têm um fogo ardente nos olhos. Todos os que verdadeiramente entendem que nada é impossível.Obrigado por tudoMino, conseguimos. A corrida acabou. Foi uma jornada maravilhosa. Tenho saudades tuas."