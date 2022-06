A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga oficializou esta terça-feira a contratação de Sikou Niakaté , central francês de 22 anos que chega por empréstimo do Guingamp com opção de compra. "Ici c'est Braga", escreveram os arsenalistas no vídeo de apresentação do gaulês gravado... num skate park. (: Sp. Braga)