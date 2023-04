João Félix foi confrontado com o possível regresso ao Atlético Madrid e respondeu assim

A carregar o vídeo ...

João Félix é desejado pelo Chelsea para lá do fim do empréstimo que finda no final da presente temporada. O internacional português foi confrontado com a possibilidade de regressar ao Atlético Madrid em 2023/24 e foi pragmático na hora de responder: "Tenho contrato", referiu o futebolista que custou aos colchoneros 127 milhões de euros em 2019, após ser contratado ao Benfica. [Imagens: La Sexta]