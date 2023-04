"Sim ou sim": espanhóis garantem que Chelsea já decidiu e quer João Félix em definitivo

O jornal espanhol 'AS' garante que está tomada a decisão: o Chelsea está satisfeito com a prestação de João Félix ao longo dos últimos meses e quer, no mercado de verão, contratar o internacional português em definitivo.Segundo a mesma fonte, os blues pretendem iniciar conversações com o Atlético Madrid - clube com o qual João Félix tem contrato até 2027 - para estipular um preço pelo avançado. No entanto, este deverá mesmo ser um dos entraves nas negociações, uma vez que os colchoneros adquiriram o português ao Benfica - em 2019 - por um valor a rondar os 127 milhões de euros e não querem sair a perder.A imprensa espanhola garante ainda que João Félix está "encantado em Stamford Bridge" e que "não quer regressar a Madrid", uma vez que vê no Chelsea a possibilidade de se tornar na peça chave de um projeto.Até ao momento, e desde que chegou a Inglaterra em janeiro deste ano, num empréstimo que custou 11 milhões de euros aos cofres do Chelsea , João Félix apontou dois golos em doze jogos.O Chelsea, refira-se, defronta o Real Madrid esta quarta-feira no Santiago Bernabéu (pelas 20 horas), na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.