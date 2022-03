Jogadores de América e Chivas param jogo para apelar à paz na sequência dos violentos confrontos no México

Aos 62 minutos do Chivas-América, os jogadores das duas equipas e ainda a equipa de arbitragem juntaram-se em círculo no meio-campo para apelar à paz, após os violentos confrontos que ocorreram no México há cerca de uma semana, entre adeptos do Querétaro e do Atlas. O conflito resultou em mais de 20 feridos e, segundo a imprensa local, pelo menos 15 mortos, número que não é, ainda assim, oficial. [Vídeo: One Football]