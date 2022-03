A carregar o vídeo ...

O jogo deste sábado entre Querétaro e Atlas de Guadalajara, do campeonato mexicano, terminou da pior maneira. Os adeptos das duas equipas envolveram-se em violentos confrontos nas bancadas , num cenário que rapidamente se tornou uma batalha campal no relvado e que se prolongou até fora do estádio, com vários feridos registados e, segundo a imprensa do país, 15 mortos (Vídeo: Fox Sports)