Jorge Jesus rendido à chuva de golos no Al Ittihad-Al Hilal: «Uma demonstração do que é o campeonato saudita»

O Al Hilal, de Jorge Jesus, bateu esta sexta-feira o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo por 4-3 , num jogo que teve direito a chuva de golos e reviravolta. No final da partida, Jesus mostrou-se muito satisfeito com o triunfo suado da sua equipa e referiu que aquilo que se viu em campo foi "uma demonstração do que é o campeonato saudita". (: X/Central do Arabão)