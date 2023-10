Klopp revoltado com erro do VAR no Tottenham-Liverpool: «A solução seria repetir o jogo...»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, mostrou-se esta quarta-feira, durante a antevisão ao jogo de amanhã com o Saint-Gilloise (20 horas), revoltado com o erro escandaloso do VAR - que anulou um golo limpo a Luis Díaz - no encontro com o Tottenham , sublinhando que tem consciência que a equipa de arbitragem não errou de propósito antes de frisar que, na sua opinião, a única solução seria repetir a partida. (: Football Daily)