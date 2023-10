Uma confusão inacreditável: a surreal troca de comunicação no VAR que levou ao golo anulado a Luis Díaz

A carregar o vídeo ...

A Premier League divulgou esta terça-feira o áudio das comunicações entre árbitro, VAR e operador do VAR durante o polémico duelo entre Tottenham e Liverpool, concretamente no lance que levou ao golo mal anulado a Luis Díaz . A troca de palavras entre os envolvidos chega a ser insólita e denota uma enorme falta de comunicação, em especial entre o VAR e o árbitro. O erro de recomeçar o jogo apenas é detetado pelo operador do VAR e, posteriormente pelo AVAR. E é apenas com o jogo já em andamento que é dada a indicação para que a partida não recomece... Chega a ser surreal!Como o vídeo acima está em inglês, abaixo deixamos a transição completa do que foi dito:Auxiliar 1: "À espera, a atrasar [decisão], a atrasar"VAR: "Possível fora de jogo, sim"Auxiliar 2: "Podes dar"Auxiliar 1: "A voltar para trás para dar o fora de jogo"VAR: "Vamos apenas conferir o fora de jogo. Atrasa, atrasa"VAR: "Dá-nos o ponto de contacto, vamos. Ponto de contacto, por favor?"Árbitro: "Sim, sem problema"Operador do VAR: "Aqui tens"Árbitro: "Espera"Operador do VAR: "Dá-me um ângulo mais apertado"VAR: "Sim, dá-me a linha 2D depois deste frame"Operador do VAR: "O frame 2 aqui?"VAR: "Sim, está certo"VAR: "Perfeito, yeah"VAR: "Linha 2D no pé esquerdo"Operador do VAR: "Deixa-me só mudar ângulos"VAR: "Romero, é ele não é?"Operador do VAR: "Acho que este ângulo é melhor. Contente com este ângulo?"VAR: "Sim"Operador do VAR: "Linha 2D nas chuteiras?"VAR: "Linha 2D na chuteira."Operador do VAR: "Linha 2D na chuteira".VAR: "E pára!"VAR: "Verificação concluída, verificação concluída. Está bom, perfeito"Auxiliar 1: "Vamos jogar"Árbitro: "Obrigado, parceiro"VAR: "Obrigado, parceiro"(Jogo recomeça)Árbitro: "Bem feito, rapazes, bom processo"Operador do VAR: "Espera, espera, espera, espera. A decisão em campo foi fora de jogo"Operador do VAR: "Estás de acordo com isto?"AVAR: "Sim"Operador do VAR: "Estás de acordo com isto?"AVAR: "Fora de jogo, golo, sim"AVAR: "Está errado, Daz [Darren England]"VAR: "O quê?"Operador do VAR: "A decisão em campo foi fora de jogo"Operador do VAR: "Esta imagem está boa?"Operador do VAR: "Sim, está em jogo"Operador do VAR: "A imagem que demos era em jogo"AVAR: "Ele enganou-o e assinalou fora de jogo"VAR: "Oh *********"Operador do VAR: "Atrasa, atrasa"Operador do VAR: "O Oli [Oli Kohout, diretor do VAR] está a dizer para atrasarem"VAR: "Desculpa?"Operador do VAR: "O Oli está a dizer para retardarem o jogo"Operador do VAR: "A decisão foi 'em jogo'"VAR: "Não posso fazer nada"Operador do VAR: "O Oli está a dizer para retardarem o jogo"VAR: "Oli?"Quarto árbitro: "Sim?"Operador do VAR: "Atrasa o jogo, atrasa o jogo. Pára o jogo"VAR: "Eles já recomeçaram"VAR: "Não posso fazer nada, não posso fazer nada"AVAR: "Sim, já recomeçaram, sim"AVAR: "Não"VAR: "Não posso fazer nada, não posso fazer nada"VAR: "***********"